Билич: Мы уверены в конечном успехе

Главный тренер сборной Хорватии Славен Билич после домашнего разгрома от Англии (1:4) заявил, что команда не потеряла уверенности в своих силах и способна выйти в финальную часть чемпионата мира, сообщает «Спорт Экспресс». "Нет никакой причины подозревать, что мы будем так выступать и дальше. Команда должна двигаться вперед. Сегодня соперник полностью переиграл нас и заставил себя уважать, но мы уверены в конечном успехе, - отметил Билич на пресс-конференции, в очередной раз подчеркнув, что сейчас ему неинтересна работа в "Ньюкасле" или "Вест Хэме". - Мы проиграли, и это большой удар для нашей сборной. Это не чемпионат Англии, где команда проводит 38 матчей, у нас стольких игр нет, но сегодня была всего лишь одна. Мы не опускаем рук".