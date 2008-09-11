Новосельцев вернулся в «Крылья Советов»

Экс-нападающий "Флориды" Иван Новосельцев (236 матчей, 75 очков) подписал контракт с "Крыльями Советов", откуда в свое время и уехал в НХЛ. Команда Ильи Бякина пополнилась также еще одним известным игроком - защитником Евгением Петрочининым. Как сообщил генеральный директор "Крыльев" Александр Третьяк «Спорт Экспресс», вчера клуб подал в ФХР заявку, в которой значатся фамилии 55 игроков (включая хоккеистов фарм-клуба). Домашней ареной "Крылышек" в этом сезоне станет МСА "Лужники". Что касается возможного объединения двух команд "Крыльев Советов", Третьяк заявил: "Позиция руководства ВИЛСа - говорить одно, а делать другое. Поэтому никакой речи об объединении быть не может. Да и заинтересованности у нас в этом нет".