Модрич обещает реванш в Украине

Средняя линия хорватской сборной играла хорошо лишь первые 45 минут - а после перерыва игра окончательно расстроилась, и англичане завладели центром. Ключевой игрок "Тоттэнхема" и сборной Лука Модрич хорошо начал встречу, но в итоге всё сегодня сложилось не так, как хотелось. Вот что думает по этому поводу сам Модрич: "Что уж тут говорить - счёт 1:4 это настоящая катастрофа. Начало квалификации получилось скомканным, и те очки, что мы не взяли со сборной Англии, нужно будет добирать где-нибудь ещё. Первая возможность представится уже в октябре, в матче против украинской сборной". Также Лука удостоил похвалой сборную Англии, назвав её просто замечательной командой: "Всем известно, что английская сборная - одна из сильнейших в Европе. Но в том моменте, который привёл к первому голу, нам просто не повезло. А потом ещё это удаление... После этого играть уже было совсем трудно. Нет, я не оправдываюсь, но на мой взгляд, с удалением рефери погорячился". Капитан Нико Ковач чувствовал, что по истечении первых 45 минут хорватская сборная вовсе не заслуживала итогового поражения: "Я думаю, что в первом тайме мы выглядели даже получше. Жаль, что мы пропустили такой нелепый гол - обычно, если мяч пропускается вот таким вот глупым способом, это уже знак, что всё сложится не очень хорошо. Вскоре после перерыва у нас стало на игрока меньше, и в такой ситуации против хорошей команды уже сложно чего-либо достичь", приводит слова Нико Ковача Террикон.