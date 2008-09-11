Михайличенко: На таком уровне моменты нужно завершать

11 сентября 2008, 09:55

После матча Казахстан - Украина, закончившийся победой украинцев со счетом 3:1, главный тренер победителей Алексей Михайличенко отметил, что его подопечные показали более осмысленную игру, создали достаточно моментов, которые надо было реализовывать, отмечает Террикон. Алексей Михайличенко, главный тренер сборной Украины: - Прежде всего, я доволен результатом игры. То, что команда завоевала сегодня три очка — очень важно. В целом, сегодня была показана более осмысленная игра и в обороне, и в атаке. Мы имели множество голевых моментов. Но и не обошлось без обидных промахов. Имея преимущество в два мяча, умудрились пропустить гол, к которому привели индивидуальные ошибки в обороне. Трудно было играть без ошибок, тем более, что мы впервые играли в таком составе, поскольку потеряли Русола в защите и Милевского в атаке. Мы постарались насколько это возможно освежить нашу игру. Левченко играл сегодня второго опорного полузащитника, это позволило дать больше свободы впереди Алиеву и Назаренко. И все, я думаю, видели, что атаки были неплохого исполнения и доводились до завершающего удара. - Оцените игру сборной Казахстана. - Мы ожидали, что команда Казахстана будет действовать осторожнее, чем в игре с Андоррой, что будет играть с одним нападающим. Кстати, он доставил нам очень много неприятностей. Мы постарались организовать нашу защитную линию. По большому счету, если мы сами не создавали себе проблем, то у сборной Казахстана не всегда все получалось. Хотя хозяева провели несколько хороших атак, заслуживающих внимания. При подготовке к этой игре мы видели, какую остроту вносят стандартные положения в исполнении казахстанцев, но как ни старались сыграть внимательно, полного спокойствия не было. Конечно, видно, что сборная Казахстана уступает в классе. По желанию, самоотдаче все было на уровне. Я желаю вашей команде прогрессировать. - На сколько процентов ваши футболисты выполнили сегодня установку на игру? - Сложно по горячим следам высчитать какой-то процент. Ну, может быть, 75. Было бы больше, если бы футболисты реализовали все свои моменты. И не доводили дело до тех нервных минут при счете 2:1. После второго гола мои футболисты немного потеряли концентрацию, и гол казахстанцев стал логичным завершением неудачного временного отрезка, который мы провели. Особняком стоит выход казахстанского нападающего один на один в первом тайме. Это была грубейшая ошибка обороны. Проблемы здесь еще видны. Очень трудно добиться полного взаимопонимания за короткое время, особенно при игре в линию. - Что было для вас самым сложным в этой игре? - Это был отрезок времени после гола казахстанцев до нашего третьего гола. Он был очень нервным для обеих команд. - Как вы можете оценить действия Андрея Шевченко? - Он сыграл очень полезно. И гол забил, и передачи отдавал, и в обороне помогал. Или взять прекрасный пас на Селезнева, который тот не использовал, хотя на таком уровне такие моменты нужно завершать. - Откуда у Шевченко такое взаимодействие с Селезневым? - Мы много работаем, тренируемся. Для Шевченко, который имеет огромный опыт и огромный талант не составляет большого труда играть в паре с любым нападающим.

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