Пайперс: Была странная игра

Голландский тренер сборной Казахстана Арно Пайперс недоумевал, как его команда уступила, создав больше моментов. Результатом наставник казахстанцев недоволен, однако уже виден стиль команды, что радует голландского специалиста, сообщает Террикон. Арно Пайперс, главный тренер сборной Казахстана: - Сегодня была немного странная игра. В первом тайме мы создали 4-5 хороших моментов, особенно обидно, что не забил Остапенко после выхода один на один. В целом, первую половину мы провели неплохо, если не считать гола в наши ворота на последней его минуте. Во второй половине после нашего гола появилась надежда на ничью, которую, к сожалению, сломал третий мяч украинцев. - Есть ли какие-то футболисты, которые не будут привлекаться в сборную после сегодняшнего матча? - Нет. - Почему не играл Дмитрий Бяков? - Он не был достаточно здоров, чтобы играть сегодня. - Оцените первые три игры сборной в нынешнем отборочном турнире. - В первой игре с Андоррой команда действовала хорошо и сумела добиться необходимого результата. В Хорватии была очень сложная игра. Эту команду я считаю одной из лучших в Европе на нынешний момент. По сегодняшнему матчу могу сказать, что меня, конечно, не устраивает итоговый результат, но то, что команда действовала в своем стиле, меня порадовало.