Лига чемпионов. Результаты матчей

11 сентября 2008, 10:06

Состоялись матчи квалификационного тура Лиги чемпионов. Их результаты: Группа 1 Швеция – Венгрия – 2:1 (0:0) Голы: 1:0 – Чельстрем (54), 2:0 – Хольмен (64), 2:1 – Рудольф (90). Албания – Мальта – 3:0 (1:0) Голы: 1:0 – Богдани (45+1), 2:0 – Дуро (83), 3:0 – Далку (89). Португалия – Дания – 2:3 (1:0) Голы: 1:0 – Нани (42), 1:1 – Бендтнер (84), 2:1 – Деку (86, пенальти), 2:2 – Поульсен (90), 2:3 – Йенсен (90+2). ПОРТУГАЛИЯ: Ким, Босингва, Пепе, Рикарду Карвалью, Феррейра, Рауль Мейрелеш, Нани (Моутинью, 88), Манише, Деку, Симау (Данни, 72), Угу Алмейда (Н.Гомеш, 72). Предупреждения: Нани (56), Томассон (77), Данни (79). Группа 2 Молдавия – Израиль – 1:2 (1:2) Голы: 1:0 – Пикушчак (1), 1:1 – Голан (39), 1:2 – Сабан (45). Удаление: Головатенко (65). Латвия – Греция – 0:2 (0:1) Голы: 0:1 – Гекас (10), 0:2 – Гекас (49). Швейцария – Люксембург – 1:2 (1:1) Голы: 0:1 – Штрассер (29), 1:1 – Нкуфо (43), 1:2 – Левек (86). Группа 3 Сан-Марино – Польша – 0:2 (0:1) Голы: 0:1 – Смолярек (35), 0:2 – Левандовски (69). Незабитый пенальти: Сельва (3, Сан-Марино). Северная Ирландия – Чехия – 0:0 (0:0) Словения – Словакия – 2:1 (1:0) Голы: 1:0 - Новакович (23), 2:0 – Новакович (81), 2:1 – Якубко (83). Группа 4 Россия – Уэльс – 2:1 (1:0) Голы: 1:0 – Павлюченко (22, пенальти), 1:1 – Ледли (67), 2:1 – Погребняк (81). Незабитый пенальти: Бэйл (17, вратарь). РОССИЯ: Акинфеев, Анюков, Игнашевич, Колодин, Жирков, Семак (Погребняк, 74), Зырянов, Семшов, Торбинский (Саенко, 60), Аршавин, Павлюченко (В.Быстров, 90+3). УЭЛЬС: Хеннесси, Гантер, Морган, Э.Уильямс, Бэйл, Саймон Дэвис, К.Флетчер, Эдвардс (С.Эванс, 78), Воукс (Ч.Эванс, 62), Робинсон (Риккеттс, 46), Ледли. Азербайджан – Лихтенштейн – 0:0 (0:0) Финляндия – Германия – 3:3 (2:2) Голы: 1:0 – Юханссон (33), 1:1 – Клозе (38), 2:1 – Вяйринен (43), 2:2 – Клозе (44), 3:2 – Сьелунд (53), 3:3 – Клозе (83). ФИНЛЯНДИЯ: Яаскелайнен, Пасанен, Лампи, Хююпя, Каллио, Р.Еременко, Хейккинен, Юханссон, Вяйринен (Куки, 75), Колкка, Форсселл (Сьелунд, 41). ГЕРМАНИЯ: Энке, Фритц (Хинкель, 82), Ташчи, Вестерманн, Лам, Хитцльшпергер (М.Гомес, 68), Рольфес (Хелмес, 82), Швайнштайгер, Троховски, Клозе, Подольски. Группа 5 Турция – Бельгия – 1:1 (0:1) Голы: 0:1 – Сонк (31), 1:1 – Белезоглу (74, пенальти). Босния и Герцеговина – Эстония – 7:0 (2:0) Голы: 1:0 – Мисимович (25), 2:0 – Мисимович (30, пенальти), 3:0 – Мисимович (56), 4:0 – Муслимович (58), 5:0 – Джеко (60), 6:0 – Джеко (72), 7:0 – Ибричич (88). Испания – Армения – 4:0 (2:0) Голы: 1:0 – Капдевила (7), 2:0 – Вилья (16), 3:0 – Вилья (79), 4:0 – Сенна (83). ИСПАНИЯ: Касильяс, Альбиоль, Пуйоль, С.Рамос, Капдевила, Сенна, Иньеста, Хави (Фабрегас, 73), Санти Касорла (Кркич, 65), Вилья, Гуиса (Хаби Алонсо, 55). Предупреждения: Алексанян (27), Пачаян (81). Группа 6 Казахстан – Украина – 1:3 (0:1) Голы: 0:1 – Назаренко (45), 0:2 – Шевченко (53), 1:2 – Остапенко (67), 1:3 – Назаренко (80). УКРАИНА: Пятов, Ярмаш, Кучер, Михалик, Шевчук, Тимощук, Левченко, Назаренко (Кравченко, 81), Алиев, Шевченко (Воронин, 90), Селезнев (Гоменюк, 87). Предупреждения: Азовский (26), Ярмаш (57), Ирисметов (62), Кучма (68). Андорра – Белоруссия – 1:3 (0:1) Гол: 0:1 – Верховцов (37), 1:1 – М.Пуйоль (68, пенальти), 1:2 – Родионов (79), 1:3 – В.Глеб (89). БЕЛОРУССИЯ: Веремко, Омельянчук, Филипенко, Верховцов, Кульчий, Павлов (Родионов, 57), Корытько, Страханович (Ситко, 87), А.Глеб, Булыга (В.Глеб, 63), Кутузов. Предупреждения: Айяла (8), М.Пуйоль (35), А.Лима (52), А.Глеб (63), Верховцов (66). Хорватия – Англия – 1:4 (0:1) Голы: 0:1 – Уолкотт (26), 0:2 – Уолкотт (59), 0:3 – Руни (63), 1:3 – Манджукич (78), 1:4 – Уолкотт (81). ХОРВАТИЯ: Плетикоса, Шимунич, Р.Ковач, Чорлука, Праньич, Ракитич, Н.Ковач (Покривач, 63), Срна, Модрич, Петрич (Кнежевич, 56), Олич (Манджукич, 71). АНГЛИЯ: Джеймс, У.Браун, Терри (Апсон, 88), Р.Фердинанд, Э.Коул, Бэрри, Уолкотт (Бекхэм, 84) , Лэмпард, Джо Коул (Дженас, 56), Хески, Руни. Предупреждения: Шимунич (38), Срна (47), Хески (62). Удаление: Р.Ковач (53). Группа 7 Фарерские острова – Румыния – 0:1 (0:0) Гол: 0:1 – Кочиш (59). РУМЫНИЯ: Лобонц, Контра, Коцца, Кодря, Алиуцэ (Моти, 68), Рэдой (Гионя, 18), Несу, Кочиш, М.Никулаэ, Гоян, Лазар. Предупреждения: Томассен (64), Якобсен (58), Коцца (73). Удаление: Гионя (49). Литва – Австрия – 2:0 (0:0) Голы: 1:0 – Данилевичюс (53), 2:0 – Данилевичюс (58). Франция – Сербия – 2:1 (0:0) Гол: 1:0 – Анри (54), 2:0 – Анелька (64), 2:1 – Иванович (76). ФРАНЦИЯ: Манданда, Санья, Галлас, Абидаль, Клиши, Тулялян, Л.Диарра, Гуркюфф (Фламини, 90+4), Анри, Гову (А.Диарра, 82), Бензема (Анелька, 46). СЕРБИЯ: Стойкович, Крстаич, Видич, Иванович, Янкович, Станкович (Качар, 4), Кузманович, Тошич, Эржиг (Жигич, 56), Сулеймани (Красич, 69), Пантелич. Предупреждение: Иванович (50). Группа 8 Черногория – Ирландия – 0:0 (0:0) Италия – Грузия – 2:0 (1:0) Голы: 1:0 – Де Росси (17), 2:0 – Де Росси (89). ИТАЛИЯ: Буффон, Дзамбротта, Доссена, Каннаваро, Легротталье, Де Росси, Каморанези, Пирло (Паломбо, 46), Аквилани, Тони (Яквинта, 71), Ди Натале (Дель Пьеро, 56). Предупреждения: Пирло (46), Аквилани (54), Кения (67). Группа 9 Исландия – Шотландия – 1:2 (0:1) Голы: 0:1 – Броудфут (18), 0:2 – Б.Робсон (59), 1:2 – Гудьонсен (77, пенальти). Удаление: Макманус (76). Македония – Голландия – 1:2 (0:1) Голы: 0:1 – Хейтингга (47), 0:2 – ван дер Варт (59), 1:2 – Пандев (77, пенальти). ГОЛЛАНДИЯ: Стекеленбург, Хейтинга, Ойер (Буларуз, 27), Матийсен, ван Бронкхорст, ван Боммел, де Йонг, ван дер Варт, Роббен (Афеллай, 81), ван Перси (Кюйт, 69), Хунтелар. Предупреждения: ван Перси (14), Наумоски (20), ван дер Варт (74), Хунтелар (76), Ристич (86).

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