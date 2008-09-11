Евробаскет-2009. Женщины. Результаты игр

Евробаскет-2009 Женщины Квалификационный раунд Группа А Украина – Израиль – 90:85 (18:19, 23:19, 15:10) УКРАИНА: Горбунова (26 + 10 подборов), Бирюк (15 + 6 подборов), Огородникова (12 + 9 подборов), Жержерунова (12), Алешкина (11). ИЗРАИЛЬ: Суэз Карни (20 + 6 подборов + 3 передачи), Кохен (19 + 4 передачи), Дорон (17 + 3 передачи + 4 перехвата), Селвин (16 + 4 передачи + 6 перехватов), Абрамзон (11 + 3 передачи). Великобритания – Германия – 72:74 (20:19, 18:26, 21:8, 13:21) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Муди (18), Лидхэм (16), Мэйсон (12). ГЕРМАНИЯ: Брейтрейнер (24 + 11 подборов). Положение команд: Израиль – 5-2, Литва – 5-2, Украина – 5-3, Германия – 2-5, Великобритания – 1-6. Группа В Турция – Босния и Герцеговина – 79:50 (18:16, 27:11, 20:14, 14:9) ТУРЦИЯ: Йилмаз (18), Тасци (13 + 6 подборов), Йигит (12 + 4 передачи + 7 перехватов), Карсли (10 + 6 подборов). БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА: Тавич (12). Финляндия – Польша – 47:78 (10:17, 14:19, 10:21, 13:21) ФИНЛЯНДИЯ: Лааксонен (11 + 7 подборов), Моуа (10). ПОЛЬША: Меложинска (14), Бибжицка (12 + 3 передачи), Лециевска (10). Положение команд: Польша – 6-1, Турция – 6-1, Италия – 4-3, Босния и Герцеговина – 1-6, Финляндия – 1-7. Группа С Словакия – Хорватия – 67:52 (18:20, 13:11, 24:14, 12:7) СЛОВАКИЯ: Жиркова (19 + 6 подборов + 4 перехвата), Купчикова (17), Юрченкова (12). ХОРВАТИЯ: Чакич (12 + 8 подборов), Ивезич (11). Венгрия – Румыния – 85:59 (16:21, 19:12, 29:14, 21:12) ВЕНГРИЯ: Фегивернеки (20 + 3 передачи), Вайда (13 + 14 подборов), Уйгелыи (11), Энглерт (10), Буйдосо (10). РУМЫНИЯ: Парау (18 + 7 подборов + 3 передачи + 5 перехватов), Паскалау (10). Положение команд: Франция – 6-1, Словакия – 5-3, Венгрия – 4-3, Хорватия – 2-5, Румыния – 1-7. Группа D Сербия – Бельгия – 78:71 (25:17, 17:20, 20:17, 16:17) СЕРБИЯ: Эрич (19 + 6 передач + 3 перехвата), Мусович (16 + 4 передачи + 4 перехвата), Милованович (15 + 11 подборов). БЕЛЬГИЯ: Лееманс (18), Калленс (18 + 4 перехвата), Вамбе (11 + 7 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Хендрикс (10). Болгария – Греция – 65:76 (15:18, 17:19, 14:14, 19:25) БОЛГАРИЯ: Бранзова-Эрдени (20 + 13 подборов), Гунева (13), Широв (11 + 9 подборов + 3 перехвата). ГРЕЦИЯ: Калциду (19 + 10 подборов), Костаки (16 + 5 передач), Каленцу (11 + 7 подборов + 4 передачи), Папамихаил (10). Положение команд: Греция – 4-1, Сербия – 3-2, Бельгия – 2-3, Болгария – 1-4.