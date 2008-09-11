Евробаскет-2009. Результаты квалификационных раундов

11 сентября 2008, 10:11

Евробаскет-2009 Мужчины Квалификационный раунд Группа А Италия – Венгрия – 75:68 (26:12, 11:15, 24:28, 14:13) ИТАЛИЯ: Поета (15), Цинциарини (13), Аморосо (12 + 10 подборов), Буллери (12). ВЕНГРИЯ: Немет (19), Каман (12), Бадер (11). Болгария – Финляндия – 102:90 (29:22, 17:25, 26:14, 30:29) БОЛГАРИЯ: Джаабер (29 + 8 подборов + 6 передач + 5 перехватов), Иванов (18 + 8 подборов), Стойков (16), Виденов (12 + 5 передач), Ангелов (11). ФИНЛЯНДИЯ: Хуфф (26 + 7 подборов), Копонен (19 + 6 передач), Моттола (15 + 7 подборов + 4 передачи). Положение команд: Сербия – 4-1, Болгария – 4-2, Венгрия – 2-4, Финляндия – 2-3, Италия – 2-4. Группа В Эстония – Македония – 78:90 (22:22, 15:24, 20:22, 21:22) ЭСТОНИЯ: Арбет (18), Кангур (17 + 8 подборов + 3 передачи), Кулламае (12). МАКЕДОНИЯ: Мейси (20 + 10 подборов), Гечевски (18 + 9 подборов + 3 передачи), Стефанов (13 + 4 передачи + 3 перехвата), Антик (13). Латвия – Португалия – 79:43 (19:10, 19:15, 14:9, 27:9) ЛАТВИЯ: Биедриньш (21 + 12 подборов), Блумс (16), Валтерс (15 + 6 подборов + 5 передач). ПОРТУГАЛИЯ: Андраде (15 + 8 подборов), Марчал (10), Эвора (10). Положение команд: Латвия – 3-0, Македония – 2-1, Эстония 1-2, Португалия – 0-3. Группа С Турция – Франция – 77:65 (18:19, 20:16, 19:10, 20:20) ТУРЦИЯ: Тунчери (16), Саваш (15), Гюнлум (13 + 7 подборов), Арслан (12 + 4 передачи), Туркоглу (10 + 4 передачи). ФРАНЦИЯ: Паркер (32), Кирксэ (8). Бельгия – Украина – 72:61 (23:16, 14:14, 21:16, 16:17) БЕЛЬГИЯ: Бегин (16), Лауэрс (11). УКРАИНА: Дроздов (27). Положение команд: Турция – 3-0, Украина – 1-2, Франция – 1-2, Бельгия – 1-2. Группа D Чехия – Израиль – 91:70 (18:12, 18:16, 27:19, 28:23) ЧЕХИЯ: Велш (20 + 8 передач), Бенда (20 + 4 передачи), Губалек (11 + 8 подборов), Соколовски (11), Саторански (10). ИЗРАИЛЬ: Пнини (22), Гальперин (13), Касспи (12 + 8 подборов), Лимонад (10). Великобритания – Босния и Герцеговина – 82:74 (20:18, 21:23, 25:11, 16:22) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Денг (29 + 8 подборов + 5 передач), Менса-Бонсу (15 + 11 подборов). БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА: Байрамович (15 + 8 подборов), Гордич (13), Дедович (12), Бремер (10 + 7 передач). Положение команд: Чехия – 2-1, Великобритания – 2-1, Израиль – 1-2, Босния и Герцеговина – 1-2.

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