Хитцфельд: Футбол порой жесток

Оттмар Хитцфельд говорит после поражения его сборной Швейцарии от Люксембурга. "Футбол порой жесток. Разочарование - именно то слово, которое сейчас наиболее актуально для нас", - говорит наставник, информирует FOOTBALL.UA. "Люксембург предстал хорошо организованной командой, но это не может быть оправданием. Наши игроки потенциально более сильные. Мы обязаны были побеждать сегодня". "Пропустить один мяч от этой команды не страшно, но два это уже болезненно. После того как мы сравняли счет, то успокоились, захотев победить на классе. Естественно, нужно реализовывать создаваемые моменты, иначе победы не видать". "Однако не стоит ставить крест на команде. Мы по-прежнему считаем, что у нас хорошие шансы квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира".