Жажа: Забивать везде любым способом

11 сентября 2008, 10:32

Бразильский нападающий Жажа Коэльо приехал в Металлист, чтобы забивать, отмечает FOOTBALL.UA. - Жажа, что мешало тебе забивать столь исправно по весне, когда ты только появился в Металлисте? - Мне сложно было сразу же найти себя в новом коллективе, привыкнуть к новой обстановке, в которую я попал. Уверен, это обычное явление для любого игрока, сменившего команду. Необходимо было понять требования, которые уже устоялись в Металлисте, и привыкнуть к ним, войти в ту игру, которую исповедуют харьковчане. Надо было просто работать и ждать результатов этой работы. - Выходит, сейчас ты уже пожинаешь плоды? - Возможно - только немножко. Я уже точно знаю, что наш тренер требует от меня на поле. Еще не полностью, но уже немного представляю себе дальнейшее поведение партнеров в той или иной ситуации. Все это помогает лучше освоиться в команде и приносить Металлисту пользу по максимуму. - Перебравшись в Харьков, ты познакомился со своим земляком Эдмаром - нашим переводчиком. Рад, что нашел себе тут такого помощника? - Очень рад. Эдмар начал помогать мне с первого же дня и помогает до сих пор - бытовыми вопросами, в общении... - Иак ты думаешь, он еще долго будет помогать тебе в общении? - Хотелось бы, чтобы недолго. Если ты о русском языке, то я его по чуть-чуть осваиваю. Уже могу сказать: Хорошо! (смеется). - Что тебе было известно о чемпионате Украины до приезда в Харьков? - Практически ничего. Знал только, что есть такие украинские команды, как Динамо и Шахтер, которые каждый год играют в еврокубках и иногда добиваются в них неплохих результатов. Кроме того, эти два клуба на слуху в Европе благодаря кое-каким своим трансферам. Подобное, поверьте, никогда не остается незамеченным. - Уровнем нашего первенства доволен? - Да. Хотя в Европе из украинских команд больше всего известны Динамо и Шахтер, на внутренней арене легкой жизни у них нет. Чтобы понять это, много времени не понадобилось. У вас хватает хороших коллективов, которые могут дать бой любому противнику. - Если ты был наслышан лишь о динамовцах и горняках, почему тогда согласился на переход в Металлист? - Я был недоволен своим положением в испанском Хетафе. Мне там никто не доверял и, как я понимал, в будущем на меня тоже мало рассчитывали. Поэтому вместе с моим менеджером мы приняли решение найти новую команду с хорошими амбициями. Сейчас я безумно рад, что такой командой оказался Металлист. Харьковчане предложили мне неплохие условия контракта. К тому же я узнал, что клуб выступает в еврокубках, и это также сыграло свою роль. - Ты намерен использовать Металлист как трамплин для дальнейшего выступления где-то в Европе или хочешь добиться чего-то именно с этим коллективом? - У меня долгосрочный контракт с клубом, поэтому сейчас мне хочется побольше играть и почаще поражать ворота соперников Металлиста, чтобы мои голы приносили пользу всей команде. И забивать я хочу везде - и в чемпионате Украины, и в Кубке УЕФА. - Повышенное внимание к твоей персоне вызвали уже одни твои точные удары по воротам Динамо и Шахтера. Уверен, что Эдмар тебе уже рассказал - в Украине подобное мало кому удается. Как ты сам воспринял эти голы? - Я до сих пор рад, что смог забить и киевской, и донецкой команде. Особенно приятно, что мяч забитый киевлянином, помог Металлисту выиграть. Близки к победе мы были и в Донецке, но не сумели до конца матча сохранить должную концентрацию, а также веру в то, что нам по силам одолеть и горняков. - А что, на твой взгляд, случилось в Днепропетровске? - Даже не знаю. Это был не наш день. У нас на поле практически ничего не получалось, мы были не похожи сами на себя и, как следствие, проиграли. - Твоим фирменным стилем, похоже, являются голы с дальней или средней дистанции. Так ты забивал Динамо, Шахтеру, Ильичевцу. Скажи, тебе не нравится игра на передовой? - Мне без разницы, как именно забивать. Просто так получилось, что удалось забить издали, а вот поразить ворота соперников с близкого расстояния пока не было возможности. Если они будут, то обязательно постараюсь использовать свой шанс. - Ты забиваешь только левой ногой. Правая у тебя, как у нас говорят, для ходьбы? - Не совсем. Левая действительно рабочая, но и правой ногой я могу нанести хороший удар. Обещаю - если будет такая возможность, то обязательно забью правой ногой и сделаю это лично для тебя. (смеется). - А как насчет игры головой? - Я люблю забивать головой, но отличиться подобным образом в этом сезоне еще не удалось. - Тебе неплохо даются удары со стандартов. Много работаешь над ними? - Нет, даже наоборот. У нас в Металлисте есть достаточно игроков, которые хорошо льют со штрафного - и Сева Ганчаржик, и Марко Девич. Это они могут или на тренировке, или после нее отрабатывать удары. Мне же это не удается. Хотя я прекрасно понимаю, что, отрабатывая штрафные, мог бы исполнять их еще лучше. Получается, есть над чем работать. - Что ты можешь сказать о защитниках украинских команд? - Если в целом, то они в порядке. Бороться с ними очень непросто. Они в меру цепки, подвижны и хорошо физически подготовлены. Могу ли я кого-то из них выделить? С удовольствием. В первую очередь - Папа Гуйе и Обрадовича. И дело не в том, что они выступают вместе со мной в Металлисте. Они действительно, на мой взгляд, лучшие в Украине в своем амплуа. Еще очень понравился динамовец Папе Диакате. Играть против него было непросто, но интересно. - Жажа, у Эдмара девушка - украинка из Симферополя. Они вместе уже не первый год. Нет ли у тебя желания последовать его примеру? - Я не хочу публично говорить о своей личной жизни. На то она и личная, чтобы быть в стороне от посторонних глаз. Что до украинок, то могу сказать, что они действительно очень красивы. Порой на улице от них можно потерять голову (смеется).

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