Котельник: Японец мне по силам

11 сентября 2008, 10:37

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в суперлегком весе (до 63,5 кг) Андрей Котельник проведет первую свободную защиту титула против 30-летнего японца Норио Кимуры. Поединок пройдет во Львове, уроженцем которого является украинец. Напомним, чемпионский пояс Андрей выиграл в марте нынешнего года, когда в Кардиффе победил техническим нокаутом в 12-м раунде действующего чемпиона британца Гэвина Риса. По правилам WBA, чемпион раз в год должен проводить обязательную защиту против официального претендента — первого номера рейтинга WBA. Для выполнения требований WBA у украинца еще есть шесть месяцев, а пока Котельник проводит свободную защиту, где сам может выбрать себе оппонента. Главное, чтобы противник входил в топ-15 рейтинга. Кимура как раз является 15-м, отмечает «Спорт.com.ua». — Андрей, как прошла подготовка к бою? — Неплохо. Сначала провел две недели в горах — в польском горнолыжном курорте Закопане. Там, по традиции, в августе проводится общекомандный сбор «Универсума». В Закопане мы закладывали функциональную базу. Затем переехал в Гамбург, где прошел заключительный этап подготовки, включая спарринги. Теперь отправляюсь во Львов. — Кто вам подбирал спарринг-партнеров? — «Универсум». Мой будущий соперник Норио Кимура — левша, поэтому и спарринг-партнеры были подобраны соответствующие. Кстати, оба боксера были из Украины. — Что собою представляет Норио Кимура? — Это неплохой боец со специфической японской техникой ведения боя. Кимура уже достаточно опытен — на профессиональном ринге провел 41 бой. Победил в 34 поединках, из которых в 18-ти — досрочно. Учитывая нашу весовую категорию, у представителя Страны восходящего солнца высокий процент нокаутов. — В то же время, за свою профессиональную карьеру японец потерпел 5 поражений. Не слишком ли это много для претендента? — Последнее фиаско у Кимуры случилось пять с половиной лет назад — в марте 2003 г. После этого карьера японца шла только вверх. К тому же не стоит делать далекоидущие выводы по послужному списку боксера. Он нередко оказывается дутым. То есть, есть люди, которые выиграли все бои, а на ринге ничего не стоят. Просто их менеджеры подбирали им в соперники еще больших «мешков». Но есть и другие примеры: Олег Маскаев смог стать чемпионом мира в супертяжелом весе WBC, когда потерпел пять поражений. Причем большинство этих боев Олег проиграл нокаутом. Вспомните, у Владимира Кличко ведь тоже 3 поражения в профессиональной карьере. — Кто из Германии приедет поддержать вас во Львов? — Обязательно будет мой немецкий наставник Михаэль Тимм. Также приедет владелец компании Клаус-Петер Коль вместе со своим заместителем Дитмаром Пошем и еще одним менеджером Штефаном Брауном. Ждем действующего чемпиона мира WBA в супертяжелом весе Руслана Чагаева из Узбекистана и известного в недалеком прошлом боксера, 18-кратного чемпиона мира Артура Григоряна, который ныне работает в тренерском штабе «Универсума». В качестве почетных гостей я также пригласил чемпиона мира Сергея Дзинзирука. Сергей сейчас в Гамбурге проводит подготовку к бою против колумбийца Хулио, который состоится 18 октября. Сергей приедет в компании Владимира Сидоренко и Александра Дмитренко — еще двоих моих одноклубников. Пригласили и самого техничного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко. — Кличко не приглашали? — Нет. У них до сих пор весьма напряженные отношения с «Универсум бокс промоушн». — Где пройдет ваш поединок? — Во Львовском дворце спорта «Украина». Специально для проведения боксерского вечера будет увеличена его вместимость — до 2100 мест. Уверен, что в этом бою будет аншлаг: все-таки Львов — боксерский город. Прямая трансляция запланирована на телеканале «Спорт 1» в 21:00. — Помните, когда последний раз боксировали во Львове? — Пять лет назад выходил на ринг Львовского цирка в поединке против южноафриканца Зимиселе Мпусулва. Выиграл у него нокаутом в третьем раунде и, как оказалось, помог завершить карьеру этому перспективному боксеру — он так расстроился, что больше не выходил на ринг. — У японца Норио Кимуры также собираетесь выигрывать нокаутом? — Настроение у меня боевое. На глазах соотечественников буду боксировать на таком эмоциональном фоне, что сдержать меня будет трудно. Считаю, что японец мне по зубам.

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