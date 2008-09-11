Лев: Германия сильна духом

C двойственными чувствами покидали поле хельсинкского Олимпийского стадиона участники матча Финляндия – Германия. Ничья 3:3, похоже, соперников не расстроила, но и не слишком порадовала, сообщает «Советский спорт». Впрочем, наверное, хозяева поля, хотя они и вели трижды в счете, испытывали больше положительных эмоций – все-таки сыграли на равных не с кем-нибудь, а с самими немцами. А потому главный тренер сборной Финляндии Стюарт Бакстер хоть и заявил, что «после того, как команда трижды выходила вперед в счете, очень трудно быть довольным ничьей», выглядел вполне счастливым. - Хвалить команду не слишком педагогично, но я должен сегодня сделать это, - сказал он. - В атаке мы сыграли отлично, да и вообще ребята – молодцы, я ими сегодня очень горжусь. Обидно, что не хватило сил в конце игры, чтобы удержать победный счет. Но если бы кто-нибудь сказал мне перед матчем, что мы сыграем вничью, я был бы счастлив. Так что, думаю, завтра, на свежую голову, я буду ничейным счетом очень и очень доволен. А вот немцы, похоже, довольны будут не слишком. Во всяком случае, разочарование результатом, как ни маскировалось оно за стандартным «проявили характер и волю», проступало в их послеигровых высказываниях довольно отчетливо. - Мы трижды отыгрывались, еще раз подтвердив, что сильны духом, - говорил бундестренер Йогги Лев. - Но если результат 3:3, значит, удалось не все. Согласованность действий подчас оставляла желать лучшего. Впрочем, не хочу давать оценок на скорую руку – необходимо тщательно проанализировать матч, разобрать ошибки, чтобы знать, что в нашей игре требует улучшения. Но я не расстроен. Мы, правда, рассчитывали взять сегодня три очка, но я все равно доволен, ведь у нас на поле было много молодых игроков, которым сегодняшний опыт очень поможет. Очень доволен за Клозе, который сегодня сыграл отлично. Доверие в жизни всегда окупается – рано или поздно. Солидарны со своим тренером в оценке результата игры и немецкие футболисты - Для меня как для вратаря нынешняя игра была неблагодарной, - считает Роберт Энке. - Но команда заслуживает большой похвалы: если по ходу матча удается трижды отыграться, это служит свидетельством сильной воли. - Мы показали хорошую игру, но пропустили от глубоко стоявших финнов три гола, а это чересчур много, - Хайко Вестерманн был явно недоволен собой и партнерами по обороне, но воздал должное форвардам. - Тем не менее мы проявили огромную силу воли и трижды отыгрались. А откровеннее всех на вопрос о том, приобрела ли немецкая сборная очко, или два потеряла, ответил Бастиан Швайнштайгер. - Если учесть, что нам трижды пришлось догонять финнов в счете, да добавить к этому возрождение Миро Клозе, то, наверное, можно сказать, что мы очко приобрели, - сказал он. – Но если вспомнить, что русские сегодня победили – то, безусловно, потеря перевешивает.