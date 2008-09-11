Глазов: Фехтовальщики на Олимпиаде выступили плохо

Тренерский совет Федерации фехтования России (ФФР) признал неудовлетворительными итоги выступления сборной в Пекине, где российские спортсмены выиграли всего одну медаль: золото в женском командном турнире рапиристок, информирует «Весь спорт». "Итоги выступления всех команд за исключением женской по рапире признаны неудовлетворительными, - сообщил главный тренер сборной России Олег Глазов. - Естественно, при одной завоеванной медали другого варианта у нас просто не было. Однако никаких кадровых перестановок в сборной не произошло, все старшие тренеры остаются на своих местах. Проблема в том, что большого выбора достойных специалистов у нас просто нет. В конце года пройдет всероссийская тренерская конференция. Там мы еще раз обсудим итоги выступлений и сделаем определенные выводы, возможно, и кадровые. Правда, точное время проведения конференции пока не определено. Оно будет зависеть от того, когда найдет окно в своем графике президент ФФР Алишер Усманов".