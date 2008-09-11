Анелька: В «ПСЖ» не вернусь

Форвард "Челси" и сборной Франции Николя Анелька опроверг информацию о возможном переходе в "ПСЖ". Президент парижан Шарль Вильнев признался, что мечтает о возвращении 29-летнего футболиста, который начинал свою карьеру именно в его клубе, но Анелька заявил, что этого никогда не случится. "Слухи о моем возвращении в "ПСЖ" циркулирует с периодической постоянностью, но они останутся только слухами, - отметил Анелька в своей еженедельной колонке на сайте Lesdessousdusport.fr. - Я знаю многих людей в этой команде, но никогда не думал о том, чтобы снова выступать за нее. Мой действующий контракт с "Челси" рассчитан еще на три года, а если я и решу покинуть Лондон, то уж точно не ради Парижа", передает «Спорт Экспресс».