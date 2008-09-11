Венгер рад за Уолкотта

Тренер Арсенала Арсен Венгер выразил свою радость по поводу хет-трика Тео Уолкотта в матче сборной Англии против Хорватии. 19-летнему Уолкотту выдался замечательный шанс показать себя, выйдя в стартовом составе, и он им воспользовался, забив три гола, которые практически определили победу Англии (итоговый счет - 4:1) . Клубный тренер Уолкотта Венгер рассыпался в комплиментах своей юной звезде - с присущим ему французским юмором, отмечает FOOTBALL.UA. “Это отличные новости, что он так хорошо выступил за Англию,” заявил Венгер. “Но это значит, что мне придется платить ему больше денег!”