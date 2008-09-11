Липпи больше нравятся «тяжелые победы»

Марчелло Липпи очень доволен стартом своей команды в отборе к ЧМ. "Это очень хорошее начало, - говорит наставник итальянцев. - Мы остались в тени других команд, но набрали шесть очков". Скуадра Адзурра начала турнир с победа 2:1 на Кипре и 2:0 у себя на поле против Грузии, сообщает FOOTBALL.UA. "Я предпочитаю победы, вырванные в тяжелой борьбе с большими усилиями. Поскольку удовольствия от такого получаешь гораздо больше". Сборная Италии единственная в своей группе имеет стопроцентный показатель после двух туров. "Нам было сложно из-за потерь многих исполнителей. Я бы хотел посвятить эту победу Гаттузо, Гамберини и Гроссо".