Карпаты «засекретились» по просьбе руководства

Вчера Карпаты вернулись из Венгрии, где проводили 10-дневный сбор, отмечает FOOTBALL.UA. В своем втором венгерском спарринге подопечные Олега Кононова победили один из местных коллективов с разгромным счетом - 11:0. Однако с кем они играли и кто стал автором голов, выяснить не удалось, ибо клубные боссы, как и после контрольного поединка с Залаэгерсегом, распорядились все держать в секрете. Известно только, что лазарет команды уже покинул Милошевич, и на больничном теперь пребывает только Пшеничных. Если учесть, что на очереди у львовян непростое противостояние с непримиримым в последнее время соперником, Металлистом, обеспокоенность руководства клуба вполне понятна. Но с другой стороны - что скрывать? Новичков-то ведь у Карпат нет...