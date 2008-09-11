Паралимпиада: Украинку поймали на допинге

Украинская штангистка Людмила Османская и атлет с Мали Факуоро Сиссоко были пойманы на употреблении допинга. Спортсменов дисквалифицировали на два года за употребление стероидов, информирует «Корреспондент». У подозреваемых есть семь дней, что б оспорить решение. Ранее допинг был обнаружен у пакистанского штангиста. В среду, 10 сентября, украинские паралимпийцы завоевали пять наград, из которых одна золотая, одна серебряная и три бронзовых. Таким образом в активе сборной Украины уже 28 наград Паралимпиады-2008.