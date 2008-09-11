Фехтовальщики России признали свой провал на Олимпиаде

Итоги выступления олимпийской сборной России по фехтованию признаны неудовлетворительными. Единственная команда, которую отметил тренерский совет Федерации фехтования России - сборная рапиристок, завоевавшая золотую медаль Олимпиады-2008 в Пекине. Об этом сообщает агентство «Весь спорт». На Олимпийских играх награда рапиристок стала единственной медалью россиян в фехтовании. Близки к завоеванию наград были саблистка Софья Великая, а также мужская сборная России по фехтованию на саблях, но они уступили в поединках за третье место. Перед Олимпиадой главный тренер сборной России по фехтованию Олег Глазов огласил медальный план. Российские фехтовальщики рассчитывали выиграть две золотые, одну серебряную и три бронзовых медали. По словам Глазова, никаких кадровых перестановок по итогам Олимпиады не произошло, поскольку достойных специалистов, которые могли бы заменить нынешних членов тренерского штаба, в России нет. Глазов отметил, что в конце 2008 года пройдет всероссийская тренерская конференция, на которой состоится еще одно обсуждение итогов Игр-2008. Точная дата конференции неизвестна, ее должен определить президент Федерации фехтования России Алишер Усманов.