Российские бомжи выиграли чемпионат Европы

IV чемпионат Европы по футболу среди бездомных в польском Гданьске завершился убедительной победой сборной России, которая на пути к этому успеху не потерпела ни одного поражения. На подобных первенствах россияне выступают традиционно удачно. Нашу страну представляет команда петербургского уличного журнала "Путь домой", в коллекции которой уже несколько громких титулов. По правилам, принятым оргкомитетом соревнований, участвовать в подобных соревнованиях имеют право бездомные, беженцы, гастарбайтеры, а также люди, избавляющиеся от алкогольной или наркотической зависимости - ведь алкоголизм и наркомания всегда были и причинами, и спутниками бездомности. Как сообщает ИА REGNUM, футболисты-победители накануне уже вернулись в Санкт-Петербург.