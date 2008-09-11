Мамиашвили: Детей тренируют ущербные люди

Несмотря на то, что глава Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев признал успешным выступление российских спортсменов на Играх в Пекине, перед отечественным спортом стоят все те же проблемы - отсутствие специализированных спортивных баз, низкие зарплаты и отсутствие квалифицированных тренерских кадров. Открывая заседание ОКР, на котором поводили итоги выступления России на Олимпиаде в Пекине, Леонид Тягачев сказал: "Мы показали хороший результат, и у нас есть большие надежды на будущее. Олимпиада была сверхсложной, были у нас и неудачи. Мы не предполагали, что так сильно выступит Китай, который в два раза повысил свой потенциал, что так быстро будут прогрессировать британцы. Мы оказались незащищенными в медицине. У нас есть медицина, но не та, которая нужна для Олимпийских игр". Он также отметил, что, имея опыт и знания, а также достойное финансирование Россия сможет хорошо выступить на следующих Олимпиадах. По данным Интерфакса, радужную картинку, нарисованную руководителем ОКР, разрушил своим довольно жестким и откровенным выступлением Михаил Мамиашвили, президент, казалось, самой успешной в плане результата на Играх, Федерации спортивной борьбы России. "Наш вид спорта - один из самых доступных, однако руководители крупных регионов, за редким исключением, не занимаются развитием единоборств, - отметил он. - Проблема номер один - отсутствие детских тренеров (средний возраст специалистов превышает 50 лет). За мизерную зарплату тренерами идут работать только ущербные люди, которые не уважают себя. Они воспитывают и подготавливают таких же, как и они, ущербных спортсменов. Не создано никакой системы развития спорта вообще. Ни одна олимпийская база по борьбе не была готова. Давайте снимем розовые очки. Наши успехи - это мыльный пузырь, единичные случаи, когда голодные, талантливые ребята побеждают вопреки всему, а не плод работы системы, которая бы выталкивала наверх самых способных и сильных во всех возрастах". Доклады глав других спортивных федераций и тренеров команд не отличались оригинальностью - на Олимпиаде условия были хорошие, но в России нет специализированных олимпийских баз, (от этого страдают, например, наши многократные олимпийские чемпионки по синхронному плаванию), все время приходится что-то из кого-то выбивать, нет нормальных условий для работы. Сильно отстает наша страна от Китая, США и других стран в области фармакологии, восстановления после нагрузок. В свою очередь, заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Геннадий Алешин заверил присутствующих, что государство готово и может помогать спортсменам и тренерам. По его словам, эти и другие вопросы, касающиеся развития спорта в стране, будут обсуждены на Госсовете, который состоится 8-го октября.