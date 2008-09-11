Хоккей. Американцы в шоке от драк в КХЛ

Защитник Алексей Кривченков и нападающий Рональд Петровицки, принимавшие участие в массовой драке в концовке встречи "Сибирь" - "Динамо" (Рига), пропустят по одному матчу чемпионата России по хоккею. Такое решение, по данным газеты «Спорт Экспресс», вынесла комиссия КХЛ, которая на протяжении двух дней просматривала видеоматериалы этой игры. Остальные участники драки получили удаления "5 плюс 20", что не ведет к автоматической дисквалификации. Поэтому "отдыхать" в следующем матче своей команды им не придется. Между тем новосибирский "спарринг" не остался без внимания даже за океаном. Новостным порталом Yahoo Sports эта потасовка была названа "дракой сумасшедших". "Сначала Петровицки натягивает свитер на голову Анисину, словно футболист, празднующий гол, а затем Анисин бьет его, когда соперника держит лайнсмен. Уэсткот прижимает Попова ко льду и держит так, пока ему не надоест - это просто ошеломляющее зрелище! А мы-то думали, что в КХЛ только в хоккей играют", - пишет журналист Грег Вышински. Не менее эмоционально высказались и прокомментировавшие эту новость американские болельщики. "Когда в течение долгих лет Дон Черри говорил, что русские - дерьмо и не умеют драться, мои родственники в России говорили мне, что в российском хоккее намного больше драк, чем в НХЛ, просто об этом не упоминалось. Именно это позволило русским успешно сыграть в суперсерии-72. Если бы Бобби Кларк побоксировал в тех поединках в России, то целый год бы не мог ничего есть, кроме жидкого супчика", - пишет болельщик с никнеймом shadfax. "Клоуны на льду. Такие драки не пойдут на пользу их лиге", - полагает Jason S. "Я вообще сначала подумал, что это про легендарный бой между "Детройтом" и "Колорадо". Мне понравилось", - резюмировал xion.