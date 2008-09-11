Названа сумма затрат на трансферы футбольных клубов Европы

98 клубов пяти ведущих европейских футбольных чемпионатов истратили на новых игроков в общей сложности 1,87 миллиарда евро, сообщает телеканал «Спорт» со ссылкой на издание Bild. Седьмой год подряд первенство по тратам держит английская премьер-лига, не пожалевшая на новых игроков 645 миллионов евро. Итальянская Серия А отметилась 508 миллионами. Испанская лига, потратившая в прошлом сезоне на трансферы 540 миллионов евро, в этом году обошлась 319, 93 из которых - трансферы "Барселоны". Чемпионат Франции в совокупности потратил 244 миллиона евро, а самым расточительным в межсезонье клубом стал "Лион", израсходовавший из казны 57 с половиной миллионов. Немецкая бундеслига уже несколько лет подряд замыкает пятерку. В этом году немецкие клубы потратили на новых футболистов 151 миллион евро, в очередной раз снизив планку расходов. В прошлом году 18 клубов бундеслиги стали беднее на 194 с половиной миллиона евро.