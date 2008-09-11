Бокс. Команда Руиса пересчитала удары Валуева

Менеджер боксера-тяжеловеса Джонни Руиса Тони Кардинале заявил, что команда американца будет настаивать на отмене результата боя с Николаем Валуевым. По словам Кардинале, представители Руиса пересчитали "силовые удары", нанесенные обоими боксерами, и пришли к выводу, что россиянин пропустил их в два раза больше, сообщает интернет-издание Fightnews.com. Менеджер рассказал, что команда Руиса пересмотрела полную запись боя с Валуевым и установила, что американец нанес 98 точных "силовых ударов", а россиянин - 52. Кроме того, сделанные подсчеты показали, что Валуев по ходу боя инициировал 79 клинчей, а Руис - только 29. 8 сентября команда Руиса заявила о намерении опротестовать результат поединка за титул чемпиона WBA (Всемирная боксерского ассоциация) и потребовать проведения матча-реванша. Американский боксер и его представители считают, что арбитры и рефери боя допустили ряд ошибок и нарушили несколько пунктов правил судейства. 9 сентября исполнительный директор промоутерской компании Sauerland Event, представляющей интересы Валуева, назвал претензии команды Руиса смехотворными и оскорбительными для WBA. Кардинале отметил, что его не интересует мнение представителей российского боксера. Бой Валуев - Руис состоялся 30 августа в Берлине и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Валуев стал чемпионом мира по версии WBA и намерен провести добровольную защиту этого титула в середине декабря 2008 года. Скорее всего, соперником россиянина станет австралиец Кали Миан.