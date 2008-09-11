Судьбу Доменека решит третий матч сборной Франции

После победы сборной Франции над Сербией (2:1) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2010 будущее главного тренера «синих» Раймона Доменека по-прежнему остается под вопросом. Об этом сообщил президент Французской федерации футбола Жан-Пьер Эскалетт. «Мы дождемся результата третьего матча отборочного раунда, прежде чем принять решение по этому вопросу», – цитирует Эскалетта СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на Reuters. Раймон Доменек сохранил пост главного тренера сборной Франции несмотря на неубедительное выступление на Евро-2008. В новом турнире сборная под его руководством пока имеет в своем активе поражение на выезде от Австрии (1:3) и домашнюю победу над Сербией. 11 октября французам предстоит игра в Констанце с Румынией.