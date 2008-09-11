Маслаченко: Хорошо, что Хиддинк угадал с заменой

Спортивный комментатор Владимир Маслаченко считает главного тренера национальной сборной Росссии Гуса Хиддинка волшебником, а Павла Погребняка – тайным оружием. "Я никак не могу найти ответа на вопрос: что взялось в тех двух играх (на Евро-2008 со шведами и голландцами), а потом в игре с испанцами вновь исчезло? На эйфории тех двух матчей все решили, что мы - лучшие в Европе и что молодую сборную Уэльса мы обыграем одной левой. Хорошо, что наш знаменитый волшебник (главный тренер Гус Хиддинк) угадал с заменой, со своим тайным оружием (выпустив Павла Погребняка). Но мог бы не угадать, и тайное оружие так и осталось бы зачехленным", - цитирует Маслаченко агентство «РИА«Новости».