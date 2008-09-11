Бокс. Готовится реванш Маргарито-Котто

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Мигель Котто и двукратный чемпион в полусреднем весе Антонио Маргарито могут уже в следующем году провести матч-реванш. Напомним, что в июле этого года Маргарито нанес пуэрториканцу первое поражение в карьере и отобрал у него пояс WBA. Первоначально планировалось, что мексиканец встретится с объединительном поединке с чемпионом IBF Джошуа Клотти, но теперь промоутер Боб Арум отказался от этой идеи в пользу более многообещающего варианта, передает Bokc.org. В начале 2009 года Котто и Маргарито проведут свои бои в один день в рамках разных шоу, но в ходе одной телевизионной трансляции HBO. Если оба боксера побеждают и не будут иметь проблем с восстановлением, в июне пройдет реванш. Котто скорее всего выйдет на ринг в родном Пуэрто-Рико, а Маргарито – в Лос-Анджелесе, где традиционно сильна мексиканская диаспора. «Реванш будет в Нью-Йорке, Лас-Вегасе или Атлантик-Сити», - говорит Боб Арум. Телеканал HBO аналогичным способом готовил реванш Бернарда Хопкинса и Роя Джонса, который так никогда и не состоялся. В рамках одной телевизионной трансляции Джонс нокаутировал Глена Келли, Хопкинс победил Карла Дэниэлса, но дальше словесной перепалки у двух чемпионов дело не пошло, камнем преткновения стал вопрос разделения гонорарного фонда. В случае с Котто и Маргарито это вряд ли произойдет – интересы обоих боксеров представляет компания Арума Top Rank.