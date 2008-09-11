Анчелотти проигнорировал журналистов из-за поражения «Милана»

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Милан" Карло Анчелотти, недовольный поражением своих подопечных в товарищеской встрече со швейцарским "Лугано" (0:2), не пришел на послематчевую пресс-конференцию. Анчелотти проигнорировал общение с журналистами после игры впервые с 2001 года, когда он возглавил "Милан", сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. "Лугано" выступает во втором дивизионе чемпионата Швейцарии. Поражение от этого клуба стало для "Милана" шестым в восьми последних встречах. Вместо тренера пресс-конференцию посетил футболист "Милана" голландец Кларенс Зеедорф. Он извинился перед болельщиками за плохую игру и заявил, что команда намерена сосредоточиться на матче чемпионата Италии с "Дженоа", который пройдет в воскресенье, 14 сентября. По данным Goal.com, в том случае, если "Милан" не сможет обыграть "Дженоа", Анчелотти грозит отставка.