Испанцы требуют от Лаудрупа денег за уход в «Спартак»

Президент испанского футбольного клуба "Хетафе" Анхель Торрес потребовал у бывшего главного тренера команды Микаэля Лаудрупа выплаты компенсации в размере 600 тысяч евро за досрочное расторжение контракта, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. В пятницу, 12 сентября, Лаудруп должен подписать соглашение с московским "Спартаком". Перед началом сезона-2007/08 датский специалист заключил с "Хетафе" двухлетний контракт, но летом 2008 года объявил об уходе из клуба. По словам Торреса, если Лаудруп откажется выплатить 600 тысяч евро компенсации, то клуб подаст на тренера официальную жалобу в ФИФА. Агент наставника Байрам Тутумлу заявил, что поскольку Лаудруп подписал документы о расторжении контракта с "Хетафе", то все отношения тренера с клубом прекращены. Возможность выплаты 600 тысяч евро Тутумлу не прокомментировал. Информация о том, что Лаудруп возглавит московский "Спартак", появилась в российских СМИ в конце прошлой недели. В понедельник, 8 сентября генеральный директор клуба Валерий Карпин заявил в интервью официальному сайту УЕФА, что контракт должен был быть заключен 10 сентября, однако этого не произошло. 11 сентября издание "Спорт-Экспресс" написало, что подписание соглашение отложено на пятницу.