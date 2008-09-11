Где покажут все матчи «Динамо» Лиги чемпионов 2008/2009?

Стал известен канал, который в прямом эфире покажет все матчи «Динамо» в групповом турнире и серии плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2008/09. Любителям футбола уже в ближайшую среду, 17-го сентября, в 21.30 предлагаем настроиться на «первую кнопку» страны – телеканал «Первый национальный», сообщает «Спорт.com.ua»Расписание матчей «Динамо» в Лиге чемпионов. Групповой турнир: 17.09. «Динамо» - «Арсенал» 30.09. «Фенербахче»- «Динамо» 21.10. «Порту» - «Динамо» 05.11. «Динамо» - «Порту» 25.11. «Арсенал» - «Динамо» 10.12 «Динамо» - «Фенербахче»