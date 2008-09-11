Поступили в продажу билеты на матч «Динамо» (Киев) – «Арсенал» (Лондон)

Вниманию болельщиков! Поступили в продажу билеты на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Динамо» будет принимать «Арсенал» (Лондон, Англия). Стоимость билетов, в зависимости от выбранного сектора, составляет 100, 200 и 300 гривен, сообщает «Спорт.com.ua». Для обладателей абонементов (их необходимо предъявить кассиру) на домашние матчи «Динамо» в сезоне 2008/09 временно зарезервированы места. «Бронь» снимается за трое суток до начала матча. Приглашаем киевлян и гостей столицы поддержать «Динамо» в групповом этапе самого престижного клубного турнира Европы! Напомним, что поединок состоится в среду, 17 сентября, на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало матча традиционное для поединков Лиги чемпионов – 21:45.