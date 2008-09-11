После выброшенной олимпийской медали Игр-2008 шведский борец подал апелляцию

Шведский борец Ара Абрахамян, выбросивший бронзовую олимпийскую медаль Игр-2008 в Пекине и дисквалифицированный за это Международным олимпийским комитетом (МОК), подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САС) в Лозанне. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AP. Абрахамян попросил смягчить наказание, заменив дисквалификацию предупреждением. Спортивный арбитражный суд рассмотрит дело Абрахамяна в течение четырех месяцев. 14 августа на Олимпиаде-2008 Абрахамян, выступающий в соревнованиях борцов греко-римского стиля в весе до 84 килограммов, во время церемонии награждения бросил присужденную ему бронзовую медаль на ковер в знак протеста против решения арбитров, которые засчитали ему поражение в полуфинальном поединке с итальянцем Андреа Мингуцци. МОК лишил Абрахамяна медали за нарушение Олимпийской хартии и неуважение к другим медалистам. 23 августа САС уже вынес одно решение по делу Абрахамяна. Шведский борец подал жалобу на судейство, и суд признал, что у Абрахамяна были основания не согласиться с решением арбитров