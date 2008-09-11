Бразилия и Аргентина – последние в оборочном турнире ЧМ-2010 по футболу

Футбольные сборные Бразилии и Аргентины потеряли очки в матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2010 года. Бразильцы сыграли вничью с Боливией (0:0), а аргентинцы - с Перу (1:1). Боливийцы и перуанцы занимают последнее и предпоследнее места в турнирной таблице южноамериканской группы. Матч Бразилия - Боливия проходил в Рио-де-Жанейро, и хозяева не смогли добиться победы, несмотря на то, что с 53-й минуты боливийцы играли вдесятером. Игрок этой сборной Игнасио Гарсия был удален за грубое нарушение правил против Робиньо. Аргентинцы в выездном матче с Перу открыли счет на 84-й минуте (отличился Эстебан Камьбяссо), но не смогли довести игру до победы. На четвертой минуте компенсированного времени перуанец Хоан Фино забил ответный гол и принес своей команде ничью. В других матчах восьмого тура южноамериканской отборочной группы сборная Чили победила Колумбию (4:0), Уругвай сыграл вничью с Эквадором (0:0), а Парагвай взял верх над Венесуэлой (2:0). Положение команд после восьми туров: Парагвай - 17, Чили - 13, Бразилия - 13, Аргентина - 13, Уругвай - 12, Колумбия - 10, Эквадор - 9, Венесуэла - 7, Перу - 7, Боливия – 5, сообщает «Корреспондент».