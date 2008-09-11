Шахматы. Иванчук одерживает вторую победу на «Большом Шлеме»

Украинский спортсмен Василий Иванчук одержал победу над Теймуром Раджабовым - 1:0. За два тура до конца положение участников таково (за победу в этом турнире дается 3 очка, за ничью - по одному): Топалов - 13 очков, Аронян - 12, Иванчук и Карлсен - по 11, Ананд и Раджабов - по 6. На турнире 21-й категории, в финале Большого шлема в Бильбао Иванчук одержал уже вторую победу. Напомним, что в Бильбао проходит финал Большого шлема по шахматам с призовым фондом 400 тысяч евро. Победитель турнира получит 150 тысяч, сообщает «Корреспондент».