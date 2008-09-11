Каррагер:«Ливерпуль» используют для отмывания денег

Защитник Ливерпуля Джейми Каррагер на страницах своей автобиографической книги Carra: My Autobiography раскритиковал владельцев клуба – Тома Хикса и Джорджа Джиллета. "Ливерпуль был продан двум бизнесменам, которые используют клуб для отмывания денег. Эти люди купили Ливерпуль не из благотворительных побуждений. Приобретая клуб, они понимали, что на строительстве нового стадиона можно будет хорошо заработать, ведь это увеличит стоимость всего клуба. Я понимаю, почему владельцы клуба недовольны Рафаэлем Бенитесом и продолжают пытаться подорвать его авторитет. Это скорее политическая битва, нежели спортивная. Впрочем, болельщики команды считают руководство клуба плохими парнями, а Бенитес - их герой", - приводит цитаты из книги футболиста «Корреспондент» со ссылкой на Sky Sports.