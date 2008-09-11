Жену Лаудрупа впечатлила Москва

Сив Лаудруп, жена датского тренера Микаэля Лаудрупа, который в пятницу должен подписать контракт со «Спартаком», высказала свое мнение о предстоящей работе его супруга. «Это будет великолепный жизненный опыт для нас, – сказала Сив в интервью TV 2 Sport, передает «Газета.Ru». – Вариант со «Спартаком возник довольно неожиданно. В мае мы с Микаэлем были в Москве, где он вел переговоры с одним из клубов, и мы немного посмотрели город. Позже появился «Спартак», который выразил большую заинтересованность в муже. Поэтому мы взяли детей и решили провести уик-энд в Москве, чтобы все подробно разузнать. Изначально я была настроена очень скептически, но после того, как мы провели здесь уик-энд, я изменила свое мнение. Я впечатлена Москвой, это великолепный город. Что касается криминогенной репутации города, то я могу сказать, что мир это вообще опасное место. Копенгаген тоже довольно опасный город».