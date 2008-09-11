От Китая требуют компенсации за провал на олимпиаде

Швейцарская компания Infront Sports & Media, которая была спонсором сборной Китая по футболу на Олимпиаде-2008, потребовала компенсации в связи с неудачным выступлением команды. Компания рассчитывает получить от Ассоциации футбола Китая (CFA) 10 миллионов юаней (1 миллион и 465 тысяч долларов), сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Ananova. По словам официального представителя Infront Sports & Media, вылет сборной Китая на ранней стадии олимпийского турнира (команда не вышла из группы) нарушил бюджет компании и ее рекламные планы. Ассоциация футбола Китая пока не дала никаких комментариев. На Олимпиаде-2008 мужская сборная Китая заняла третье место в группе С, набрав всего одно очко. В первом матче китайцы сыграли вничью с Новой Зеландией (1:1), а затем уступили бельгийцам (0:2) и бразильцам (0:3).