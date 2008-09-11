Марадона: Месси забывает о своих партнерах

Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Перу в рамках отборочного турнира к Чемпионату Мира-2010 - 1:1. Легенда мирового футбола Диего Марадона считает, что Лионель Месси должен несколько изменить свою игру, чтобы аргентинцы начали снова побеждать. "Месси порой играет для Месси и забывает о своих партнёрах. Если он больше будет комбинировать с Агуэро и Рикельме, счёт на табло будет другим. Надеюсь, он прибавит в этом компоненте. Думаю, Месси сможет прогрессировать и стать более лучшим игроком, чем я", - приводит слова Марадоны Чемпионат.ру со ссылкой на Fox Sport.