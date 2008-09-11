Воронин: Я счастлив, что снова буду выступать в бундеслиге.

Нападающий сборной Украины Андрей Воронин заявил, что рад своему возвращению в немецкий чемпионат, информирует «Спорт Экспресс» со ссылкой на официальный сайт бундеслиги. Напомним, форвард, права на которого принадлежат "Ливерпулю", был взят в годичную аренду берлинской "Гертой". В период с 2004 по 2007 год Воронин играл за леверкузенский "Байер". "Я счастлив, что снова буду выступать в бундеслиге. Уровень футбола здесь очень высок, не говоря уже о том, что Германия для меня - вторая родина. Постараюсь приложить все усилия, чтобы "Герта" добилась успехов в этом сезоне", - сказал форвард.