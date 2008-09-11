Украинцы взяли еще три медали в Пекине

3 медали завоевали сегодня, 11 сентября, украинские спортсмены на Паралимпийских играх-2008 в Пекине. Серебро в гребле взял Александр Петренко. Серебряную медаль получил в плавании на 200 метров Андрей Калина. Для Андрея это вторая медаль на этих Играх. Ранее он выиграл золото на дистанции 200 метров брассом. Бронзовую медаль на 400-метровке вольным стилем завоевал Сергей Клипперт. Для него это уже третья бронзовая медаль на этих Играх - в плавании на 100 м на спине и в плавании на дистанции 200 метров. Всего же украинская сборная завоевала 33 медали и занимает 6-ое место в неофициальном командном зачёте, передает «Корреспондент».