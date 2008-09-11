Кассано ждут в «Ювентусе»

Нападающий сборной Италии и Сампдории Антонио Кассано после окончания нынешнего сезона серии А может перейти в туринский Ювентус, сообщает «Корреспондент». По сообщениям издания Tuttosport, команды уже согласовали условия предварительного соглашения, в связи с которыми, сумма трансфера должна составить ? 18 млн. Предполагается, что личное соглашение игрока будет подписано после завершения сезона, однако, Кассано дал согласие на переход. Отметим, что борьбу за 26-летнего форварда также ведёт Милан и Интер.