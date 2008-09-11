Хитцфельд: Уверен, что мы в состоянии попасть на чемпионат мира

Главный тренер сборной Швейцарии Оттмар Хитцфельд, подопечные которого вчера сенсационно уступили на своем поле Люксембургу в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2010 со счетом 1:2, дал обещание, что его команда еще поборется за право отправиться в ЮАР, сообщает «Спорт.com.ua» со ссылкой на Reuters. «Это одна из самых больших неудач в моей жизни, но я считаю, что это поражение сделает нас сильнее. Пришло время нам всем собраться и объединить свои усилия. Только сообща мы сможем решить поставленную задачу, - сказал тренер журналистам. - Уверен, что мы в состоянии попасть на чемпионат мира. Просто когда дела идут не так, как надо, ты лучше узнаешь людей. И сейчас у нас настал такой момент». Напомним, что Хитцфельд на протяжении всей своей карьеры являлся клубным тренером и при этом дважды приводил свои команды - дортмундскую «Боруссию» и «Баварию» - к победе в Лиге чемпионов. Специалист встал у руля сборной Швейцарии после чемпионата Европы-2008, но старт отборочной кампании его команде не удался. Вслед за обидной ничьей с Израилем (2:2), в поединке с которым швейцарцы упустили перевес в два мяча, последовало поражение от Люксембурга, который занимает 152-е место в мировой классификации и в составе которого выступают всего два профессиональных футболиста.