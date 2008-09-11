Наставник сборной Германии будет давить на Россию силой

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев заявил, что в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2010 года с Россией его команда будет играть с позиции. По словам Лева, его сборная попытается добиться победы в игре, которая состоится 11 октября в немецком Дортмунде, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на информагентство DPA. Наставник команды Германии сделал свое заявление после отборочного матча ЧМ-2010 с Финляндией, в котором его футболисты добились выездной ничьей (3:3). 6 сентября немцы победили на выезде Лихтенштейн (6:0) и теперь занимают первое место в четвертой отборочной группе. Лев считает, что при таком турнирном положении сборная Германии может играть с Россией с позиции силы. Что касается матча с Финляндией, то главной причиной неудачи немецкой сборной тренер назвал ошибки в обороне. Лев также отметил удачную игру нападающего Мирослава Клозе, который забил три гола. Отметим, что сборная России пока провела один матч отборочного турнира ЧМ-2010, победив 10 сентября Уэльс (2:1). Таким образом, по потерянным очкам россияне являются лидерами своей группы. До конца 2008 года команде Гууса Хиддинка предстоит провести еще две встречи - в гостях с Германией (11 октября) и дома с Финляндией (15 октября).