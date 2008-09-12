Фернандиньо: Поднести мячи на поле может любой из нас

На открытой тренировке футболисты донецкого «Шахтера» поделились своими мыслями накануне поединка 1/16 Кубка Украины против мариупольского «Ильичевца» и о матче сборной Украины, сообщает «Спорт.com.ua». Фернандиньо — Ферна, сетка с мячами, которую ты несешь на поле — наказание за удаление в Стамбуле? — Нет-нет, что вы, я иду тренироваться, и почему бы не поднести мячи на поле. Это может сделать любой из нас. — Что, по-твоему, происходит с командой в последнее время? — Команда проходит непростой период. Сейчас нужно не искать объяснения неудачного старта в чемпионате страны, а доказывать случайность происшедшего на футбольном поле. Нам необходимо сделать все, чтобы побеждать в каждом матче. — Команде предстоит матч против «Ильичевца». — Это тоже будет непростая игра, да и вообще легких игр у нас не будет. Мы настраиваемся побеждать. Алексей Гай — Алексей, насколько тяжелым будет матч против «Ильичевца»? — Как показывают события, «Ильичевец» сейчас стал играть лучше. В матче с нашей командой они будут стараться показать все, на что способны. К тому же, у них произошла смена тренера, поэтому игрокам есть что доказывать. Это будет Кубковая игра, а в таких встречах просто не бывает. — То есть мариупольцы могут настроиться на одну игру? — Думаю, да. Именно поэтому нам стоит очень серьезно отнестись к завтрашнему матчу. Евгений Селезнев — Женя, мы тебя поздравляем с победой сборной Украины. Что скажешь о вчерашней игре? — Самое главное, что в двух стартовых играх нашей команде удалось взять 6 очков. Считаю это самым положительным моментом. Но о сборной уже стараюсь не думать. Прямо с самолета примчался в расположение своей команды, чтобы готовиться к следующим играм. Мысли сейчас должны быть о Кубке, Лиге чемпионов, чемпионате страны. — Тем не менее, еще затронем сборную. Ты вчера довольно солидно взаимодействовал с Андреем Шевченко. Вы понимаете друг друга с полуслова? — А как Шевченко можно не понимать? Это великий футболист, который достиг практически всего. Кроме этого, он очень хороший человек. У него за плечами огромный опыт. Он делился со мной советами, подсказал, как лучше действовать. Хорошо, что я своевременно понял, как нужно было играть. — В матче 1/16 Кубка Украины против «Ильичевца» ты рассчитываешь сыграть? — Лучше спросить об этом у Мистера. Но думаю, шансы не велики. Только сегодня прилетели.