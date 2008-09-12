Изменилось расписание Гран-при Сингапура

Организаторы Гран-при Сингапура, который впервые в истории «Формулы-1» пройдет в ночное время, внесли изменения в расписание уик-энда. В первоначальном расписании 1-я и 3-я свободные практики (в пятницу и в субботу, соответственно) должны были состояться еще при свете дня. Однако пилоты выражали опасения, что при таком раскладе они просто не успеют приспособиться к электрическому освещению, тем более, на незнакомой трассе. Организаторы пошли навстречу гонщикам и внесли коррективы в график заездов, сообщает «Газета.Ru». Закат в Сингапуре придется на 7 часов вечера, так что и в пятницу и в субботу свободные тренировки начнутся в 19:00. В пятницу 2-я тренировка отодвинется на 21:30. Квалификация в субботу переместится с 20:00 на 22:00 по местному времени. В расписание воскресенья никаких изменений вносить не пришлось. Гонка, как и планировалась ранее, начнется в 20:00. «Гран-при Сингапура» состоится 28 сентября.