Болт примет участие в тренировке «Реала»

Трехкратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт, который установил на Играх в Пекине два рекорда (на 100 и 200 метров), получил приглашение потренироваться с мадридским «Реалом». «Клуб пригласил меня, и я с удовольствием принял приглашение, – приводит слова самого быстрого человека планеты «Спорт Экспресс». – Считаю, что Рауль и Ван Нистелрой входят в число лучших нападающих всех времен. Я за Ван Нистелроем слежу еще с тех времен, когда он играл за «Манчестер Юнайтед». Ранее в интервью испанским СМИ Болт заявил, что является страстным поклонником «королевского клуба» и мечтает хоть раз побывать на тренировке кумиров.