Тимощук: «Зенит» попал в самую сильную группу

Капитан «Зенита» украинец Анатолий Тимощук в преддверии матчей группового этапа Лиги чемпионов поделился своим мнением о перспективах питерских футболистов в самом престижном европейском клубном турнире, передает «Советский спорт». «У нас одна из самых сильных групп, которые определились по итогам жеребьевки. Во всех матчах предстоит трудная борьба, игры будут носить бескомпромиссный характер в соревновании за выход из группы. Первый наш соперник – «Ювентус». В этой команде много хороших игроков, к тому же в первой домашней игре Лиги чемпионов после большого перерыва, связанного со всеми скандалами, участием команды в Серии B, они будут стараться добиться максимального результата – забить и собранно сыграть в защите, за счет самоотдачи игроков. Нам придется нелегко», - резюмировал Тимощук. Напомним, что матч «Ювентус» - «Зенит» пройдет 17 сентября в Турине.