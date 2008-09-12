С сына Пеле не сняли всех обвинений

Сын легенды мирового футбола Пеле остался расстроен решением суда, который не снял с него обвинения по участию в организованном распространении наркотиков. Вместо этого Эдсону Чолби ду Насименту аннулировали испытательный срок, сообщает «Спорт Экспресс». "Конечно, я рад. Это победа, но не та, на которую я рассчитывал. Ждал, что меня оправдают. Это шаг вперед. Но я не буду доволен, пока с меня полностью не снимут обвинения", - сказал сын Пеле в интервью газете Diario de S. Paulo. Эдсона Чолби ду Насимунту вместе с десятью другими подсудимыми полиция задержала в 2005 году по обвинению в их принадлежности к банде наркодилеров. Сын Пеле профессионально занимался футболом, был вратарем в клубе отца "Сантос", а в 1999 году закончил карьеру. После ареста он несколько месяцев провел в специальной тюрьме, после чего был выпущен с испытательным сроком. Ду Насимунту-младший тогда признался, что не занимался распространением наркотиков, хотя и употреблял их и по этой причине проходил реабилитационный курс.