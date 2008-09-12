После операции Коллинз пропустит 8 недель

Центровой "Миннесоты" Джэйсон Коллинз перенес операцию на правом локте, которая потребовалось баскетболисту после разрыва сухожилия трицепса, сообщает «Спорт Экспресс». Ожидается, что на восстановление у Коллинза уйдет восемь недель, так что не исключено, что он пропустит старт регулярного чемпионата: 29 октября "Тимбервулвз" примет "Сакраменто". Напомним, что 29-летний игрок оказался в "Миннесоте" в результате крупной сделки с "Мемфисом" с участием сразу восьми игроков. Его новый клуб вместе с Коллинзом приобрел Кевина Лава, Майка Миллера и Брайана Кардинала, а в обратном направлении проследовали Оу. Джей. Майо, Антуан Уокер, Грэг Бакнер и Марко Ярич. Добавим, что центровой в 74 матчах за "Нью-Джерси" и "Гризлиз" в среднем за встречу набирал 1,9 очка и делал 2,4 подбора.