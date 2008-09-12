Михан готов к бою с Валуевым

Австралийский супертяжеловес Кали Михан, которого рассматривают в качестве вероятного соперника российского боксера Николая Валуева, готов сразиться с новоиспеченным обладателем титула WBA в назначенном на 13 декабря поединке. "Думаю, что могу победить его, и я сделаю это, - заявил Миен в интервью Fiji Times. - Это непростая задача, но я приложу все силы к тому, чтобы подготовиться к этому поединку. Полагаю, что наши стили позволят нам провести хороший бой, однако я должен подготовить себя к настоящей битве". Свой последний поединок Михан провел в рамках одного боксерского шоу с боем Николая Валуева против Джона Руиса и одержал победу нокаутом во втором раунде над Домиником Александром. Как напоминает Allboxing.ru , в 2004 году Михан уже пытался завоевать чемпионский пояс в супертяжелом весе, однако проиграл разделенным решением судей обладателю титула WBO Леймону Брюстеру. Сейчас 38-летний боксер надеется, что переговоры промоутеров увенчаются успехом, и у него появится еще один шанс на завоевание чемпионского титула. "Я был третьим в рейтинге, сразу за Джоном Руисом, и теперь после его поражения Валуеву должен подняться на первую строчку рейтинга и, возможно, получить бой за титул, если переговоры моих промоутеров увенчаются успехом, - сказал Михан. - Я имею право на титульный поединок, но все зависит от переговоров между моими представителями и устроителями боя за титул. У нас хорошая позиция для того, чтобы вести переговоры об этом".